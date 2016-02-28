Недалеко от автовокзала Екатеринбурга мужчина с карниза жилого дома кидался снегом в полицейских (ФОТО, ВИДЕО)

E1.ru сообщает о том, что вчера вечером полицейским пришлось более получаса уговаривать мужчину спуститься с карниза.

Очевидцы говорят, что полицейские предлагали мужчине спуститься, но тот отвечал криками и снежными комками.

Пресс-служба областного МВД рассказала журналистам, что мужчина привлёк внимание жильцов тем, что ходил по подъезду одного из жилых домов и стучал во все двери.

Когда полицейские прибыли на место, мужчина уже гулял по карнизу, категорически отказываясь от предложений спуститься. Мужчина вёл себя неадекватно, отказывался представиться, потому для него была вызвана скорая помощь.

TagilCity.ru напоминает о том, что у Нижнего Тагила был свой герой. На высоте седьмого этажа мужчина стучал в окна и требовал дать ему закурить, угрожая, в противном случае, покончить с собой.

Тогда человек-паук Нижнего Тагила избежал как заботливых рук санитаров, так и наручников полиции. Поэтому не исключено, что от него можно ждать новых «подвигов».

Фото и видео: E1.ru / Антон Михеев