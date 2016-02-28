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Недалеко от автовокзала Екатеринбурга мужчина с карниза жилого дома кидался снегом в полицейских (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Недалеко от автовокзала Екатеринбурга мужчина с карниза жилого дома кидался снегом в полицейских (ФОТО, ВИДЕО)

28 февраля 2016, 13:00Crazy NewsПавел Щербина
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