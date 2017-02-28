Петух по кличке Трамп живет в поселке Полеводство Свердловской области (ФОТО)
28 февраля 2017, 08:30Crazy News
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В поселке Полеводство Свердловской области поселился петух по прозвищу Трамп. Назвать птицу именем американского президента решила пенсионерка Галина Ивановна.
Сюжеты: Екатеринбург
Женщина рассказала, что петуха ей подарили на день рождения. Увидев его, Галина Ивановна подумала: «Вылитый Трамп! Рыжий, с пышными бровями». По словам хозяйки, петух ведет себя более спокойно, чем его прототип. Единственное, что уральского Трампа выводит из себя – посягательство на его куриц. У Трампа их целых три.
А еще хозяевам нравится, как петух Трамп поет. Обычно он начинает это делать в шесть утра. Живет Трамп в собственном обустроенном сарае. Отцом он пока стать не успел, пишут «Аргументы и факты. Урал».
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей