Тагильский наркоман помог незнакомцам вытолкать машину с места хранения наркотиков

В сложной ситуации на помощь водителю пришёл прохожий, который помог ему вытолкать из снежной каши застрявшую машину.

Однако оказалось, что помощник выручил автовладельца не просто так. Доброхот достал «закладку» с того места, где стоял застрявший автомобиль, и ушёл в неизвестном направлении рассказал редакции TagilCity.ru очевидец.

Продавцы синтетических и обычных наркотиков активно используют систему закладок - мест, где можно безопасно и незаметно спрятать дозу, чтобы потом её смог забрать покупатель.

Акт купли-продажи происходит в интернете при двусторонней анонимности. Для установки закладок используются курьеры, которые прячут наркоту в незаметных местах, а потом сообщают координаты закладки. Фото с указанием места выкладывается на том же анонимном ресурсе.