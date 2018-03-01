Жертвенный алтарь биткоину появился в центре Екатеринбурга (ФОТО)

Алтарь поклонения криптовалютам появился в Екатеринбурге. Любой желающий может принести криптовалюте «подношения» для того, чтобы курс биткоина не падал и приносил прибыль.
В центре Екатеринбурга на улице Пролетарской появился алтарь биткоину. Он был сооружен на стене здания с выступом.
Любой желающий может принести криптовалюте «подношение» и попросить укрепления курса и большую прибыль от инвестиции. В качестве «подношения» подойдут ракушки, спичечные коробки, пустые гильзы, восковые свечи или провода.
Как сообщает Znak.com, появление алтаря может быть связано с продолжающимся падением курса биткоина. После новогодних праздников криптовалюта упала в цене почти в 2 раза.
Фото: Znak.com