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Новости Нижнего Тагила

Жертвенный алтарь биткоину появился в центре Екатеринбурга (ФОТО)

1 марта 2018, 00:05Добавить новость
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Алтарь поклонения криптовалютам появился в Екатеринбурге. Любой желающий может принести криптовалюте «подношения» для того, чтобы курс биткоина не падал и приносил прибыль.

В центре Екатеринбурга на улице Пролетарской появился алтарь биткоину. Он был сооружен на стене здания с выступом.

Любой желающий может принести криптовалюте «подношение» и попросить укрепления курса и большую прибыль от инвестиции. В качестве «подношения» подойдут ракушки, спичечные коробки, пустые гильзы, восковые свечи или провода.

Как сообщает Znak.com, появление алтаря может быть связано с продолжающимся падением курса биткоина. После новогодних праздников криптовалюта упала в цене почти в 2 раза.


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Фото: Znak.com
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