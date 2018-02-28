Жертвенный алтарь биткоину появился в центре Екатеринбурга (ФОТО)

В центре Екатеринбурга на улице Пролетарской появился алтарь биткоину. Он был сооружен на стене здания с выступом.

Любой желающий может принести криптовалюте «подношение» и попросить укрепления курса и большую прибыль от инвестиции. В качестве «подношения» подойдут ракушки, спичечные коробки, пустые гильзы, восковые свечи или провода.

Как сообщает Znak.com, появление алтаря может быть связано с продолжающимся падением курса биткоина. После новогодних праздников криптовалюта упала в цене почти в 2 раза.

Фото: Znak.com