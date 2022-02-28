Тагильчанка пыталась купить чайник на купюру в 50 тысяч рублей

В субботу 26 февраля пожилая жительница Выи пришла в магазин «Галамарт» и предъявила кассиру «купюру» с номиналом в 50 тысяч рублей, которая была оформлена как пятитысячная.
Пожилая женщина пришла в магазин, хотела купить чайник, на кассе продавец увидела, что купюра из серии «банка приколов», рассказали редакции TagilCity.ru в полиции Нижнего Тагила.
После этого женщина лишь смогла объяснить сотрудникам полиции, что недавно нашла деньги на улице. Когда у нее «сгорел» чайник, решила воспользоваться находкой для осуществления покупки.