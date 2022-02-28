Тагильчанка пыталась купить чайник на купюру в 50 тысяч рублей

Тагильчанка пыталась купить чайник на купюру в 50 тысяч рублей

Тагильчанка пыталась купить чайник на купюру в 50 тысяч рублей

Сегодня, 12:50
Crazy News
Фото: TagilCity.ru
Женщина предъявила «купюру» с номиналом 50 тысяч рублей в одном из магазинов в Нижнем Тагиле. Найденную на улице бумажку женщина решила использовать для покупки нового чайника. Попытка не увенчалась успехам: пожилой тагильчанке пришлось объясняться с правоохранителями.

В субботу 26 февраля пожилая жительница Выи пришла в магазин «Галамарт» и предъявила кассиру «купюру» с номиналом в 50 тысяч рублей, которая была оформлена как пятитысячная.

Пожилая женщина пришла в магазин, хотела купить чайник, на кассе продавец увидела, что купюра из серии «банка приколов», рассказали редакции TagilCity.ru в полиции Нижнего Тагила.

После этого женщина лишь смогла объяснить сотрудникам полиции, что недавно нашла деньги на улице. Когда у нее «сгорел» чайник, решила воспользоваться находкой для осуществления покупки.

Фото:TagilCity.ru

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