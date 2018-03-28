Тагильчанин нашёл в булке хлеба связку ключей (ФОТО)

Житель Нижнего Тагила выложил в сеть фотографию буханки хлеба, внутри которой оказались ключи. Пост он разместил 27 марта.

Тагильчанин поделился в интернете фотографией хлеба, внутри которого обнаружил ключи. История размещена в группе «Чёрный список Тагила» социальной сети «ВКонтакте».



Автор отнёсся к неприятности с юмором. Он пишет, что в другой раз хотел бы увидеть ключи от «Мерседеса». Также автор шутит о том, что хозяин ключей теперь должен ему 25 рублей за хлеб.



Ura.ru пишет, что часть прокомментировавших, как и автор, с иронией восприняли «находку». Другие же отметили, что в другой раз в хлебе могло оказаться более опасное содержимое – стекло или иголки.





Фотография: «ВК»