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Новости Нижнего Тагила

Тагильчанин нашёл в булке хлеба связку ключей (ФОТО)

28 марта 2018, 16:00Добавить новость
здоровье,курьезы,нарушение,Нижний Тагил,продукты,находка,вконтакте

Житель Нижнего Тагила выложил в сеть фотографию буханки хлеба, внутри которой оказались ключи. Пост он разместил 27 марта.

Тагильчанин поделился в интернете фотографией хлеба, внутри которого обнаружил ключи. История размещена в группе «Чёрный список Тагила» социальной сети «ВКонтакте».


Автор отнёсся к неприятности с юмором. Он пишет, что в другой раз хотел бы увидеть ключи от «Мерседеса». Также автор шутит о том, что хозяин ключей теперь должен ему 25 рублей за хлеб.


Ura.ru пишет, что часть прокомментировавших, как и автор, с иронией восприняли «находку». Другие же отметили, что в другой раз в хлебе могло оказаться более опасное содержимое – стекло или иголки.

здоровье,курьезы,нарушение,Нижний Тагил,продукты,находка,вконтакте

Фотография: «ВК»

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