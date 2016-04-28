В Екатеринбурге от артиста травести-шоу сбежала болотная рысь (ФОТО)

На днях екатеринбуржец Сергей Нечаев, более известный в столице как травести-артист Бомба Киберсиси, сообщил, что из его квартиры убежала хищная кошка. Осик, так зовут болотную рысь, самостоятельно открыл балкон и спрыгнул со второго этажа.

По словам хозяина, у дикого кота своенравный характер: Осик признает только Сергея и может напасть на незнакомых людей.

Через сутки Сергей сам нашел питомца – местный слесарь сообщил, что в своей мастерской в подвале дома видел кошачьи следы. Болотная рысь узнала хозяина и покорно далась в руки. Но у своего подъезда Осик снова вырвался из рук и сбежал. Однако Сергей быстро вернул беглянку.

По его словам, животное испугалось городского шума. Дома хищник еще какое-то время отходил от пережитого стресса. Сергей сообщает, что сейчас Осик даже поел и лег спать.

Болотная рысь появилась в квартире мужчины несколько лет назад. Сергей Нечаев, работающий в зоопарке, взял новорожденного Осика домой, чтобы выходить – животное родилось с рахитом. За время лечения Сергей и Осик привязались друг другу. Тогда артист выкупил зверя из зоопарка.