Новый рекорд фестиваля в Запорожье: 17 украинцев вместились в «Запорожец» (ВИДЕО)

В салон миниатюрного автомобиля вместилось 17 человек, передает издание «Интерфакс-Украина». Среди пассажиров были мужчины, женщины и подростки.



Люди признались, что едва дышали в такой тесноте. Однако, по сообщению СМИ, никто не пострадал. Водитель заверил, что смог бы вести автомобиль, если бы не мешала нога одного из пассажиров в салоне.



Двумя годами ранее в автомобиль «Запорожец» вместились 13 человек, а в прошлом году – 14.