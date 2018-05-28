Новый рекорд фестиваля в Запорожье: 17 украинцев вместились в «Запорожец» (ВИДЕО)
28 мая, 07:30Crazy News
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В украинском городе Запорожье на фестивале местные жители установили оригинальный рекорд по вместимости автомобиля «Запорожец-968».
В салон миниатюрного автомобиля вместилось 17 человек, передает издание «Интерфакс-Украина». Среди пассажиров были мужчины, женщины и подростки.
Люди признались, что едва дышали в такой тесноте. Однако, по сообщению СМИ, никто не пострадал. Водитель заверил, что смог бы вести автомобиль, если бы не мешала нога одного из пассажиров в салоне.
Двумя годами ранее в автомобиль «Запорожец» вместились 13 человек, а в прошлом году – 14.
Видео: 061.ua
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