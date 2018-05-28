Пара из Нижнего Тагила участвует в кастинге на шоу «Орёл и Решка» (ВИДЕО)

Для прохождения в следующий этап тагильская пара подготовила видеоролик. По замыслу организаторов участники должны снять короткометражный ролик с рассказом о себе. При этом фантазию участников ничем не ограничивают, рассказал TagilCity.ru Андрей.
Шансы есть у всех! - отвечают участники на вопросы о шансах на победу. - Результаты объявят 1 июня.
Андрей и его девушка в настоящее время живут в Нижнем Тагиле. Мужчина работать в сфере предпринимательства, у него свой бизнес. Татьяна, как рассказал Андрей, является известной медийной личностью в узких кругах. Возлюбленные, как и многие, любят путешествовать.
Участники кастинга согласились показать тагильчанам свое творение - фильм о Бали.
Нужно было подготовить ролик в одну минуту.
Мы немного увеличили время, -- рассказал Андрей Огнёфф.
Видео: Андрей Огнёфф