Пара из Нижнего Тагила участвует в кастинге на шоу «Орёл и Решка» (ВИДЕО)

Для прохождения в следующий этап тагильская пара подготовила видеоролик. По замыслу организаторов участники должны снять короткометражный ролик с рассказом о себе. При этом фантазию участников ничем не ограничивают, рассказал TagilCity.ru Андрей.





Шансы есть у всех! - отвечают участники на вопросы о шансах на победу. - Результаты объявят 1 июня.

Андрей и его девушка в настоящее время живут в Нижнем Тагиле. Мужчина работать в сфере предпринимательства, у него свой бизнес. Татьяна, как рассказал Андрей, является известной медийной личностью в узких кругах. Возлюбленные, как и многие, любят путешествовать.





Участники кастинга согласились показать тагильчанам свое творение - фильм о Бали.

Нужно было подготовить ролик в одну минуту.

Мы немного увеличили время, -- рассказал Андрей Огнёфф.

Видео: Андрей Огнёфф