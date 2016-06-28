Гэндальф стал VIP-гостем на закрытой вечеринке ЛГБТ сообщества в Екатеринбурге
28 июня 2016, 17:30Crazy News
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Актер Иэн МакКеллен, известный кинозрителям по роли Гэндальфа в трилогии «Властелин колец», а также профессора Магнето в серии фильмов «Люди Икс», на днях посетил ЛГБТ-вечеринку в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщению издательства Life.ru, закрытое мероприятие прошло в конференц-зале «Кристалл» гостиницы Hyatt Regency в Екатеринбурге. На встречу были допущены лишь 15 человек из числа активистов местного сообщества сексуальных меньшинств и британской делегации. Из соображений секретности гости проходили в конференц-зал через подземный паркинг, минуя главный вход.
Активистка ЛГБТ-сообщества Екатеринбурга Анна П., на приватной вечеринке сделала селфи со знаменитостью. Позже она поделилась им на личной странице в социальной сети Instagram.
Отметим, что британская знаменитость оказалась в числе приглашенных на данное мероприятие не случайно. Актер давно открыто заявляет о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
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