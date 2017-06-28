Пьяная жительница Екатеринбурга вызвала МЧС, полицию, газовую службу, медиков и обещала взорвать дом
28 июня 2017, 07:50Crazy News
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Пьяная жительница Екатеринбурга устроила скандал и вызвала МЧС, газовую службу, медиков и полицию.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет JustMedia, пьяная женщина буянила, а затем позвонила в ЕДДС и сообщила, что намеревается взорвать дом. На место инцидента приехали экстренные службы. Женщина сама открыла им дверь своей квартиры.
Оказалось, что ей отключили газ после проведения в доме планово-технических работ. Екатеринбурженка осталась недовольна и требовала восстановить газоснабжение, иначе она взорвет дом.
В газовой службе пояснили, что система газоснабжения в доме не выдержала опрессовку, и нужно время для проведения ремонтных работ.
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