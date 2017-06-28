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Пьяная жительница Екатеринбурга вызвала МЧС, полицию, газовую службу, медиков и обещала взорвать дом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяная жительница Екатеринбурга вызвала МЧС, полицию, газовую службу, медиков и обещала взорвать дом

28 июня 2017, 07:50Crazy News
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