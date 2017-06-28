Спа-салон в радиационном убежище открыла жительница Заречного (ФОТО)

По закону РФ, сооружениями гражданской обороны допустимо пользоваться, когда все условия нормативных документов необходимые к сооружениям данного значения будут выполняться. Прокуратура поясняет, что обязательным условием так же является согласие собственника помещения на эксплуатацию, в данном прецеденте объект является федеральным имуществом. В ходе проверки прокуратурой было установлено, что бизнес-леди использовала помещение без соответствующих документов.