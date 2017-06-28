Спа-салон в радиационном убежище открыла жительница Заречного (ФОТО)
В городе Заречном Свердловской области местная жительница открыла спа-салон на месте сооружения ГО. До момента открытия индивидуального бизнеса сооружение служило местом противорадиационного убежища.
По закону РФ, сооружениями гражданской обороны допустимо пользоваться, когда все условия нормативных документов необходимые к сооружениям данного значения будут выполняться. Прокуратура поясняет, что обязательным условием так же является согласие собственника помещения на эксплуатацию, в данном прецеденте объект является федеральным имуществом. В ходе проверки прокуратурой было установлено, что бизнес-леди использовала помещение без соответствующих документов.
По итогам прокурорской проверки, на местную предпринимательницу было возбуждено административное дело по части 2 ст. 7.24 КоАП РФ.
Суд вынес решение взыскать с гражданки штраф в размере 1 тысячи рублей и освободить территорию, используемую в качестве спа-салона, пишет «Новый День».
Фото: «Новый День»
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