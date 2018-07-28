Футбольный фанат из Мексики сделал предложение екатеринбурженке

Встреча возлюбленных произошла случайно: Мигель ходил по столице Урала в поисках места встречи со своими друзьями. Тогда он обратился к двум молодым девушкам, одной из которых оказалась Кристина.

Вскоре молодые люди обменялись номерами, продолжили общаться в соцсетях, а на следующий день встретились.

Во второй день все было волшебно. Мы гуляли, я хотел обнимать ее, держать за руку. Не выдержал и поцеловал ее,написал Мигель в соцсетях.

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