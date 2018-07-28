Футбольный фанат из Мексики сделал предложение екатеринбурженке

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Футбольный фанат из Мексики Мигель Минору в день финала мундиаля сделал предложение екатеринбурженке Кристине Александровой. Молодой человек встретил «любовь всей своей жизни в России».
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Ridus
Встреча возлюбленных произошла случайно: Мигель ходил по столице Урала в поисках места встречи со своими друзьями. Тогда он обратился к двум молодым девушкам, одной из которых оказалась Кристина.
Вскоре молодые люди обменялись номерами, продолжили общаться в соцсетях, а на следующий день встретились.
Во второй день все было волшебно. Мы гуляли, я хотел обнимать ее, держать за руку. Не выдержал и поцеловал ее,написал Мигель в соцсетях.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: Ridus
В день финала ЧМ-2018 Мигель понял, что хочет провести с Кристиной всю свою жизнь. Он сделал ей предложение во время прогулки на Манежной площади в Москве. Влюбленные решили сыграть свадьбу через год, а пока они будут ездить друг к другу в гости, учить языки, познакомятся с родителями.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей