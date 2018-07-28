Жители Нижнего Тагила наблюдали лунное затмение и противостояние Марса

Лучше всего явление было видно в Египте, также фотографии уникального астрономического явления публиковали жители Европы, Азии, Австралии и Южной Америки.

В России на «кровавую луну» смогли посмотреть жители европейской части России и Урала. В Москве явление не увидели из-за облачного неба.

Жители Нижнего Тагила сообщали в соцсетях, что им было отлично видно лунное затмение. Кроме того, ярко-красный объект – Марс, расположившийся ниже Луны, также был виден горожанам.

Кто-то пытался фотографировать затмение и Марс, однако большинство снимков не удались, поскольку для того, чтобы запечатлеть это явление, необходима профессиональная техника, уверены тагильчане.