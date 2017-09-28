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Новости Нижнего Тагила

Депутат из Красноуфимска был пойман на слежке в женском туалете

28 сентября 2017, 07:00Добавить новость
город,Россия,Свердловская область,Красноуфимск,депутаты,слежка,извращенец,туалет
Депутат из Красноуфимска попался на том, что подглядывал за женщинами в туалете МУП «Энергосервис». 37-летний Андрей Мерзляков работает там директором.

Одна из сотрудниц предприятия увидела в туалете «экшн-камеру». По записям с камер видеонаблюдения стало очевидно, что её установил и включил сам директор.

Отмечается, что гаджет был установлен «весьма удачно» - так, чтобы можно было разглядеть все пикантные подробности происходящего в женской уборной, передает Ura.Ru.


В своё оправдание мужчина сказал, что хотел вычислить «шпиона» на предприятии.

Две женщины, попавшие на кадры, написали заявление в полицию, пишет издание. Против директора предприятия возбудили уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни, передают в СКР по региону. Сейчас проводится расследование.

Также сообщается, что в 2004 году у Мерзлякова была погашена судимость за кражу.

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