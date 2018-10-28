Доставляющая еду и напитки машина скорой помощи замечена в Екатеринбурге

На фотографиях, сделанных очевидцами, видно, что из машины скорой помощи мужчины выгружают коробки в здание Театра музкомедии.

В этот день в театре отмечалось 100-летие регионального министерства здравоохранения, поэтому, предположительно, в коробках были подарки для сотрудников местного Минздрава, сообщает «Рен-ТВ».