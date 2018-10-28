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Доставляющая еду и напитки машина скорой помощи замечена в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Доставляющая еду и напитки машина скорой помощи замечена в Екатеринбурге

Сегодня, 12:55Crazy NewsФото: pxhere.com
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