Доставляющая еду и напитки машина скорой помощи замечена в Екатеринбурге
Сегодня, 12:55Crazy NewsФото: pxhere.com
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Жители Екатеринбурга обратили внимание на автомобиль скорой помощи, из которого во дворе Театра музыкальной комедии разгружали еду и напитки.
Сюжеты: Екатеринбург
На фотографиях, сделанных очевидцами, видно, что из машины скорой помощи мужчины выгружают коробки в здание Театра музкомедии.
В этот день в театре отмечалось 100-летие регионального министерства здравоохранения, поэтому, предположительно, в коробках были подарки для сотрудников местного Минздрава, сообщает «Рен-ТВ».
В Театре музыкальной комедии информацию о торжественном мероприятии медиков подтвердили.
Видео
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Видео: РЕН-ТВ
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