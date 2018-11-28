Геев и лесбиянок рисовали дети в школе Екатеринбурга

В екатеринбургской школе №115 школьники рисовали геев и лесбиянок. Сообщается, что рисунки подготовлены к школьному конкурсу на тему «Толерантный мир». В конкурсе принимали участие ученики 5-11 классов.

Как пишет URA.RU, на одном из плакатов изображены сразу несколько человек – пара мужчин, пара женщин и двое мужчин с девушкой. Немало рисунков – с изображением радуги. На некоторых плакатах имеются надписи об однополых отношениях и толерантности.