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Из пригородной психиатрической больницы Нижнего Тагила, связав сторожа, сбежали три пациента
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из пригородной психиатрической больницы Нижнего Тагила, связав сторожа, сбежали три пациента

28 декабря 2015, 17:25Crazy NewsПавел Щербина
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