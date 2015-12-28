Из пригородной психиатрической больницы Нижнего Тагила, связав сторожа, сбежали три пациента
28 декабря 2015, 17:25Crazy NewsПавел Щербина
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Как стало известно журналистам ИА «Все новости», этой ночью из психиатрической больницы в Черноисточинске сбежали три пациента.
Сюжеты: Нижний Тагил
Поскольку это были не простые пациенты, а достаточно агрессивные, к их поискам подключились полицейские.
При побеге они связали сторожа и выломали решётку. Известно, что один из бежавших был родом из посёлка Лёвиха. Потому там их прибытия и ожидали, как местные жители, так и полицейские.
Среди сельчан ходили тревожные слухи о том, что из колонии сбежали с оружием опасные преступники, на деле оказалось, что у страха велики глаза. В больнице журналистам подтвердили информацию о произошедшем, но отметили, что все сбежавшие уже в руках у полиции.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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