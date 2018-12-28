Инцидент с картиной Дали в Екатеринбурге попал в мировой рейтинг выходок туристов

В октябре две екатеринбурженки хотели сделать селфи на фоне картин Дали, однако опрокинули стенд и повредили одно из полотен.

В рейтинг вошли 13 происшествий попавших в СМИ. Кроме неудачного селфи в список вошли секс на пирамиде Хеопса, разбитый экспонат японской художницы в Америке и брошенная туристами «на удачу» монетка, которая попала в Двигатель самолета в Китае, пишет URA.RU.