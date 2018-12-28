Инцидент с картиной Дали в Екатеринбурге попал в мировой рейтинг выходок туристов
Сегодня, 20:57Crazy NewsФото: pixabay.com
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Инцидент в музее Екатеринбурга, где две девушки пытавшиеся сделать селфи испортили картину Сальвадора Дали, попал в рейтинг самых скандальных выходок туристов в 2018 году.
Сюжеты: Екатеринбург
В октябре две екатеринбурженки хотели сделать селфи на фоне картин Дали, однако опрокинули стенд и повредили одно из полотен.
В рейтинг вошли 13 происшествий попавших в СМИ. Кроме неудачного селфи в список вошли секс на пирамиде Хеопса, разбитый экспонат японской художницы в Америке и брошенная туристами «на удачу» монетка, которая попала в Двигатель самолета в Китае, пишет URA.RU.
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