Диета на основе гамбургеров и шашлыков разработана в Великобритании

Викс уверен, что худеющим вовсе не обязательно придерживаться низкокалорийного рациона.

План питания включает трёхмесячное соблюдение диеты и график тренировок. В список продуктов включены гамбургеры и жирный шашлык. Единственным условием является выполнение обязательной тренировки после потребления калорийных продуктов.