Диета на основе гамбургеров и шашлыков разработана в Великобритании
29 января, 10:00Crazy News
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Британский фитнес-тренер Джо Викс, известный в спортивных кругах, разработал диету на основе фастфуда и шашлыков.
Викс уверен, что худеющим вовсе не обязательно придерживаться низкокалорийного рациона.
План питания включает трёхмесячное соблюдение диеты и график тренировок. В список продуктов включены гамбургеры и жирный шашлык. Единственным условием является выполнение обязательной тренировки после потребления калорийных продуктов.
Подопечные Викса публикуют в сети Интернет снимки «до и после» использования рекомендаций по похудению, передает «ВладТайм».
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