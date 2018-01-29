Вологодская пенсионерка добирается до магазина вброд через реку (ВИДЕО)
29 января, 06:35Crazy News
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Пенсионерка Людмила Николаевна Галикова вынуждена добираться до магазина вброд через реку. Мост на другой берег не построен, а обходная дорога занимает 40 минут.
Пенсионерка из Вологодской области Людмила Галикова выбрала необычный способ добираться до магазина.
Путь за покупками проходит через реку, которую пожилая женщина преодолевает вброд при любой температуре. Обходная дорога есть, но она занимает в зимнее время 40 минут, тогда как дорога через реку отнимает всего 15 минут времени.
Мост, соединяющий оба берега, отсутствует, а местные власти утверждают, что его строительство запланировано на лето 2018 года, передают «Вести.ru».
Видео: Канал Newsvo
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