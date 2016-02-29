Роспотребнадзор доказал: мужские препараты опасны для здоровья

Новая методика Роспотребнадзора позволяет безошибочно определить содержание в БАД и пищевой продукции запрещенных синтетических веществ. Так, в «Сеалексе» и «Аликапсе» был обнаружен тадалафил. Этот препарат может опускаться только по рецептам врача и запрещен к применению в биодобавках.

Следует отметить, что чрезмерное употребление тадалафила может привести к смерти. Стоить ли этого погоня за поддержанием мужской силы?

Сейчас в Роспотребнадзор направлены обращения, с целью отозвать опасную продукцию из оборота во всех аптеках страны.

Кстати, в Белоруссии мужские препараты уже изъяли из продажи, запретили рекламу. Хочется верить, что скоро смертельно опасные биодобавки также исчезнут и с российских прилавках. А на радио и ТВ больше не появятся сомнительной внешности персонажи, доказывающие, что интимные проблемы мужчины обязательно решит только подобная продукция.