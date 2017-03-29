Перелома ноги не было: жительница Нижнего Тагила не пострадала от действий своих пьяных друзей (ВИДЕО)
Полиция Нижнего Тагила завершила расследование инцидента, в котором летним вечером 2016 года в одном из дворов на Красном камне девушка попросила своих спутников сломать ей ногу.
Полицией были установлены личности участников того инцидента.
На кадрах видеозаписи участковый узнал мужчину, находившегося под административным надзором. То есть попадавшего ранее в поле зрения полиции. Он и прыгнул девушке на ногу тем вечером рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.
Видео инцидента.
Тем не менее, юридических последствий для мужчины не последует.
Через этого мужчину была установлена и личность девушки. Как удалось выяснить, в результате этого инцидента она не получила физических повреждений или травм. Претензий к молодым людям она не имеет. Свой поступок в тот вечер они объяснили чрезмерным алкогольным опьянением отметили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.
Редакция TagilCity.ru напоминает, далеко не все курьёзные истории, связанные с алкоголем, заканчиваются хеппи-эндом.
© Павел Щербина, TagilCity.ru