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Причиной пропажи в Нижнем Тагиле молодого человека из Новоуральска стало подозрение в солевой наркомании
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Причиной пропажи в Нижнем Тагиле молодого человека из Новоуральска стало подозрение в солевой наркомании

29 марта 2017, 18:10Crazy NewsПавел Щербина
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