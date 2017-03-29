Причиной пропажи в Нижнем Тагиле молодого человека из Новоуральска стало подозрение в солевой наркомании

История, которая произошла с Николаем Пугачёвым, не похожа на большинство из тех, с которыми приходилось сталкиваться редакции TagilCity.ru.

Знаете, возможно, если бы не интернет и СМИ, в том числе ваше, меня бы так и не нашли и я оставался там поделился Николай с журналистами TagilCity.ru.

Но обо всём по порядку.

Дело в том, что Николай постоянно проживает в Новоуральске. Одним из его увлечений являются путешествия. Путешествует он, в том числе, и автостопом. Повышение туристической привлекательности Нижнего Тагила сподвигло его на путешествие по нашему городу.

Прибыв в город, я пребывал в весёлом настроении. Был расположен к шуткам и общению. Встретившись на вокзале с группой молодых ребят, мы разговорились. Они спросили у меня «Есть чё?», потом они пытались выяснить у меня, не торгую ли я солью. Я не сразу понял, о какой соли идёт речь, но так вышло, что моей первой покупкой в Нижнем Тагиле после этой встречи была соль пищевая поделился Николай с журналистами TagilCity.ru.

Расставшись с компанией молодых и дружелюбных тагильчан, интересующихся солью, как позже выяснил Николай - вовсе не пищевой, а наркотической, дорога путешественника привела его на ГГМ:

На мне были классные очки, которые из-за их конструкции и особого положения стёкол могут создавать оптические иллюзии. В них я оказался на территории около двух заправок на ГГМ. Там я общался с операторами, кассирами, шутил и развлекался. Сделал замечание решившему закурить на территории заправки сотруднику, потом пошёл в сторону шоссе. Захотелось поговорить с кем-нибудь из автомобилистов, что они собственно делают тут в столь ранний час [всё происходило около 4 утра 12 марта – прим. ред.]? Я обратился к приехавшему на заправку водителю внедорожника – «Эй, ты…».

Увы, водитель внедорожника не оценил игривый тон и дружелюбный настрой новоуральского путешественника.

Мужчина набросился на меня с кулаками, перемежая удары вопросами: «кто ты такой?», «как ты смеешь?» и «чё тебе надо?», осыпая меня оскорблениями и нецензурной бранью. После нескольких ударов я упал, но водитель не угомонился и после этого. Остановило его только вмешательство сотрудников АЗС. Он сказал им, что я под солью, чтобы они вызвали полицию, а сам спокойно сел в свой внедорожник и уехал поделился Николай с журналистами TagilCity.ru.

Сотрудники АЗС, в свою очередь, вместо того чтобы предложить избитому Николаю помощь, решали, кому его передать – сотрудникам частного охранного предприятия [далее - ЧОП] или медикам скорой помощи.

В итоге они остановились на первом варианте, решив переложить ответственность за это решение на сотрудников ЧОП.

Прибывшие спустя некоторое время сотрудники ЧОП вели себя очень некорректно. «Под солью, да?» - обратился ко мне один из них. Я снова услышал это слово - «соль». Никакой помощи они мне не предлагали, не отпускали даже попить воды. Гораздо сильнее их интересовало содержимое моих карманов. Из моих карманов и сумки вытряхнули буквально всё. В одном из футляров я возил лекарственную таблетку. Они нашли её. Видимо, эта таблетка сошлась их представлениями о том, как выглядит наркотическая соль. Что-то объяснять было бессмысленно, мы в течение получаса дожидались приезда скорой. Всё это время я показывал, насколько мне плохо и говорил, что у меня сломано ребро рассказал Николай журналистам TagilCity.ru.

Молодой человек признаёт, что не слишком хорошо помнит обстоятельство той ночи и утра, потому допускает, что может ошибаться в том, на какой машине был его обидчик, а также не может сказать, из какого именно охранного предприятия были обыскивавшие его мужчины. Но Николай на 100% уверен, что всё это действо происходило под камерами, установленными на АЗС.

Через полчаса приехала скорая. Очень странная скорая. Больше похожая на полицейский «бобик», но с надписью «03». К тому времени я уже очень замёрз, потому старался согреться в салоне. Прибывшие сотрудники, как не трудно догадаться, опять начали спрашивать меня про соль. Видимо, в Нижнем Тагиле соль представляет собой очень серьёзную проблему, раз о ней говорят абсолютно все. К тому времени я настолько устал оправдываться, что не стал отрицать, что ел соль. Ведь я действительно её ел. Пищевую соль. И покупал эту соль в Нижнем Тагиле. После этого я оказался в больнице. В ней и находился всё время моей «пропажи». Во взятых у меня анализах, следов никакой другой соли, кроме обычной – пищевой, не было обнаружено. Когда кто-то из персонала увидел меня в новостях, они связались с моими родителями и те забрали меня домой рассказал Николай историю своего исчезновения и обнаружения журналистам TagilCity.ru.

С момента его пропажи до обнаружения прошло 6 суток. Всё это время родные и близкие не находили себе места в поисках Николая.

К счастью, эта история закончилась хорошо. В настоящее время Николай здоров, прекрасно себя чувствует и снова со своей семьей.

Однако для расследования этого инцидента молодой человек обратился к правоохранительным органам. Сейчас поисками его обидчика занимается полиция.

От указанного гражданина [Николая – прим. ред.] в полицию действительно поступило заявление. Точнее, два заявления. Одно – касающееся утери им кошелька, другое – непосредственно об инциденте на АЗС и последующей госпитализации. Из больницы запрошены необходимые документы, проводится проверка рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Портал TagilCity.ru обратился к компаниям, в собственности которых находятся АЗС, откуда Николая забрали медики. Видеозапись инцидента с камер видеонаблюдения позволит беспристрастно оценить ситуацию и дать моральную и правовую оценку как поведения сотрудников ЧОП, операторов АЗС и медиков скорой помощи, так и адекватности самого Николая в тот злополучный день.