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Новости Нижнего Тагила

«Поцелуй» Урана и Венеры будет виден свердловчанам вечером 29 марта

29 марта 2018, 08:00Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,астрономия,наблюдатели,Планета,звезды,луна
28 и 29 марта жители Свердловской области станут свидетелями сближения планет – Урана и Венеры.

Суть астрономического явления заключается в том, что 29 марта Венера окажется совсем рядом с Ураном. Специалисты пояснили, что она пройдёт чуть южнее него.

За планетами можно будет наблюдать в бинокль или телескоп в период с 20:00.

Интересно, что через два дня будет зафиксировано полнолуние, уже второе за месяц. При этом явлении, называемом «голубая Луна», один месяц приходится сразу на два полнолуния, передает «Наша газета».

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