«Поцелуй» Урана и Венеры будет виден свердловчанам вечером 29 марта

Суть астрономического явления заключается в том, что 29 марта Венера окажется совсем рядом с Ураном. Специалисты пояснили, что она пройдёт чуть южнее него.

За планетами можно будет наблюдать в бинокль или телескоп в период с 20:00.

Интересно, что через два дня будет зафиксировано полнолуние, уже второе за месяц. При этом явлении, называемом «голубая Луна», один месяц приходится сразу на два полнолуния, передает «Наша газета».