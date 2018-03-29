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Новости Нижнего Тагила

Тобольские чиновники устроили банкет в день траура по погибшим в Кемерово (ВИДЕО)

29 марта 2018, 13:25Добавить новость
Тобольск,чиновники,работники культуры,корпоратив,траур,Кемерово,банкет
28 марта в дни объявленного в России траура по жертвам пожара в Кемерово работники тобольского центра культуры устроили корпоратив.

Банкет прошел в честь профпраздника сотрудников «Тобольского районного Центра культуры».

По словам директора центра, они узнали, что в России объявлен траур только утром 28 марта, и сразу же попытались его отменить, но им отказал ресторан, где было забронирован праздник. Однако администрация ресторана опровергла это заявление.

Проходящий в ресторане банкет на 50 человек снял на видео один из очевидцев. Глава Тобольского района Юрий Батт сообщил, что всем, кто отвечал за организацию корпоратива объявлен выговор, сообщает URA.RU.

В Нижнем Тагиле 28 марта прошли акции скорби по жертвам пожара в Кемерово.


Видео: URA.RU
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