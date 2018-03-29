Тобольские чиновники устроили банкет в день траура по погибшим в Кемерово (ВИДЕО)

28 марта в дни объявленного в России траура по жертвам пожара в Кемерово работники тобольского центра культуры устроили корпоратив.

Банкет прошел в честь профпраздника сотрудников «Тобольского районного Центра культуры».



По словам директора центра, они узнали, что в России объявлен траур только утром 28 марта, и сразу же попытались его отменить, но им отказал ресторан, где было забронирован праздник. Однако администрация ресторана опровергла это заявление.



Проходящий в ресторане банкет на 50 человек снял на видео один из очевидцев. Глава Тобольского района Юрий Батт сообщил, что всем, кто отвечал за организацию корпоратива объявлен выговор, сообщает URA.RU.



В Нижнем Тагиле 28 марта прошли акции скорби по жертвам пожара в Кемерово.







Видео: URA.RU