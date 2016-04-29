В Екатеринбурге пьяный парень сбежал от пришельцев на угнанных автомобилях

Ранним утром 25 апреля сотрудники ДПС устроили погоню за ВАЗ 6-й модели: автомобиль пронесся через пешеходный переход, не пропустив пешехода. Нарушитель пытался «сбросить хвост»: он пролетал перекрестки на красный свет, не обращал внимания других участников дорожного движения.

Далеко уйти водителю не удалось – машину удалось остановить в одном из дворов. В салоне находился 19-летний парень, стекло со стороны водителя было разбито, замок зажигания сломан, а провода были соединены напрямую. Все это говорило о том, что «Жигули» молодой человек угнал. Однако водитель предъявил правоохранителям свои документы на авто.

Оказалось, утром молодой человек возвращался из ночного клуба. Внезапно он увидел в небе летающую тарелку, которая, как посчитал парень, начала его преследовать. Скрыться от инопланетян испуганный екатеринбуржец решил на припаркованном темно-синем ВАЗ 2107. Он вскрыл и завел машину, но проехать смог только 10 метров – автомобиль заглох.

Тогда угонщик взломал второе отечественное авто. Парень был пьяным и под наркотиками, поэтому даже не заметил, что угнал собственные «Жигули».

За вождение в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, нарушитель выплатит штраф. А по факту угона чужого автомобиля возбуждено уголовное дело.