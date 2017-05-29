Фото жительницы Нижнего Тагила в купальнике и шерстяных носках оказалось многолетним интернет-фейком (ФОТО)

Если в субботу 27 мая столбики термометров показывали +21 градус Цельсия, то в воскресенье температура упала до +5.

Столь резкая перемена погоды якобы заставила тагильчан фотографироваться в купальниках поверх комбинезона и другими способами готовиться к приходу заморозков. Об этом рассказали некоторые областные СМИ и сетевые сообщества новостной и развлекательной тематики.

После проверки выяснилось, что фотография женщины в купальнике поверх тёплой одежды гуляет по сети с 2014 года и не имеет отношения к Нижнему Тагилу. Таким образом, это обычный интернет-фейк.

Скриншоты из форумов, медиа, социальных сетей.