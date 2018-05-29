«Магнит» в Екатеринбурге запретил брать с полок алкоголь (ФОТО)

Екатеринбуржцы в соцсетях выдвигали разные предположения касательно надписи. Одни подумали, что в магазине в рабочее время проходит ревизия. Другие посмеялись и написали, что «продавец отложил пиво себе». Также среди версий было предположение о том, что таблички проявляются на витринах в ночное время, когда запрещена продажа спиртного, и их просто забыли убрать.