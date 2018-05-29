«Магнит» в Екатеринбурге запретил брать с полок алкоголь (ФОТО)

В магазине сети «Магнит» в Екатеринбурге по адресу ул. Замятина на стеллажах с алкоголем появились надписи «Не брать!».

Подписчики группы во «ВКонтакте» в Екатеринбурге поделились фотографиями стеллажа с пивом в магазине «Магнит», рядом с ценниками появилась надпись «Не брать!».





Екатеринбуржцы в соцсетях выдвигали разные предположения касательно надписи. Одни подумали, что в магазине в рабочее время проходит ревизия. Другие посмеялись и написали, что «продавец отложил пиво себе». Также среди версий было предположение о том, что таблички проявляются на витринах в ночное время, когда запрещена продажа спиртного, и их просто забыли убрать.





Как сообщает ZNAK, в пресс-службу торговой сети был направлен запрос с просьбой разъяснить ситуацию. Однако пока ответа не последовало.





Напомним, недавно в одном из магазинов сети «Магнит» обрушился потолок, пострадала покупательница.





Фото: ZNAK