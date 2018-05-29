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Новости Нижнего Тагила

Кот помог приставам Новгородской области найти неплательщика алиментов

29 мая 2018, 14:05Добавить новость
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В конце мая 2018 года неплательщик алиментов из города Окуловка Новгородской области, который скрывался от судебных приставов в течение последних десяти лет, был найден благодаря собственному коту. Теперь мужчине грозит тюремное заключение.

Это хронический любитель поиграть в прятки. Асоциальный элемент. Мы с ним уже десять лет работаем, -- вздыхают в УФС судебных приставов по Новгородской области.

 

Работать с нарушителем закона представители правоохранительных органов начали в 2009 году, после того как к ним поступили заявления от его обеих бывших жен. После того случая деньги на содержание детей стали поступать, но нерегулярно, так как постоянной работы у должника не было.

Через некоторое время мужчина снова прекратил перечислять деньги. На сегодняшний день у алиментщика два привода и одно уголовное дело по факту неуплаты алиментов. Всего на троих детей от двух браков мужчина должен выплатить порядка восьмисот тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».

В конце мая приставы снова пришли к должнику. Сожительница мужчины сообщила, что его нет дома.

Приставы осмотрели квартиру и не обнаружили должника. Но их внимание привлек кот, который очень пристально смотрел под диван. Именно там и оказался отец троих детей. На мужчину будет заведено уголовное дело, ему грозит тюремное заключение на несколько лет. 

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