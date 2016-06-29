Тагильчанин украл у своей знакомой золотые украшения стоимостью 30 тысяч рублей
Несколько пар золотых сережек и два кольца украл у своей знакомой житель Тагилстроевского района Нижнего Тагила.
Все началось во время застолья в квартире на улице Гвардейска. Во время распития алкоголя 25-летняя хозяйка квартиры спросила у своих гостей, за сколько можно продать её золотые украшения. Тем вечером собравшиеся так и не пришли к единому мнению, а утром гости ушли. Лишь вечером хозяйка поняла, что у неё пропали две пары золотых сережек и два золотых кольца. Рыночная цена этих ювелирных изделий составляет порядка 30 тысяч рублей.
Выслушав историю девушки, полицейские первым делом проверили её гостей. Один из них, 25-летний тагильчанин, оказался тем, кто украл украшения. К моменту задержания он уже сдал их в ломбард.
Сейчас сотрудники 19-го отдела полиции пытаются вернуть золотые украшения. Молодой человек под подпиской о невыезде ожидает окончания следствия. За кражу в крупном размере предусматривается наказание в виде 5 лет лишения свободы.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru