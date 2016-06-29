Тагильчанин украл у своей знакомой золотые украшения стоимостью 30 тысяч рублей

Все началось во время застолья в квартире на улице Гвардейска. Во время распития алкоголя 25-летняя хозяйка квартиры спросила у своих гостей, за сколько можно продать её золотые украшения. Тем вечером собравшиеся так и не пришли к единому мнению, а утром гости ушли. Лишь вечером хозяйка поняла, что у неё пропали две пары золотых сережек и два золотых кольца. Рыночная цена этих ювелирных изделий составляет порядка 30 тысяч рублей.