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Тагильчанин украл у своей знакомой золотые украшения стоимостью 30 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин украл у своей знакомой золотые украшения стоимостью 30 тысяч рублей

29 июня 2016, 19:30Crazy NewsДенис Таратонов
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