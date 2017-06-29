Фура с пивом перевернулась на трассе под Екатеринбургом (ВИДЕО)
29 июня 2017, 16:30Crazy News
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ДТП с участием фуры произошло под Екатеринбургом. Водитель не пострадал.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, пока причины аварии неизвестны. Очевидцы ДТП предполагают, что водитель не справился с управлением. Сам мужчина пояснил, что не вошел в поворот.
Большегруз перевозил пиво, значительная часть товара повредилась. На место ЧП должна выехать бригада рабочих, которая расчистит проезжую часть.
Видео: Е1
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