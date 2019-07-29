В Екатеринбурге воры украли у ритуальной фирмы одежду для покойников
Сегодня, 09:21Crazy NewsФото: Медиахолдинг 1Mi
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Воры взломали офис одного из ритуальных агентств Екатеринбурга и похитили оттуда одежду, предназначенную для покойников, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Владельцы конторы оценивают ущерб в 300 тысяч рублей. Представители компании отметили, что грабители не взяли принтер, а предпочли украсть ритуальную одежду, покрывала и обивки для гробов.
Вы же понимаете, что эту одежду просто невозможно носить? Она для этого не предназначена, рассказал журналистам директор фирмы.
Также директор ритуального агентства сообщил, что воры взломали электронный замок для того, чтобы попасть внутрь помещения.
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