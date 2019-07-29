В Екатеринбурге воры украли у ритуальной фирмы одежду для покойников

Владельцы конторы оценивают ущерб в 300 тысяч рублей. Представители компании отметили, что грабители не взяли принтер, а предпочли украсть ритуальную одежду, покрывала и обивки для гробов.

Вы же понимаете, что эту одежду просто невозможно носить? Она для этого не предназначена, рассказал журналистам директор фирмы.