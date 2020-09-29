Разбегались кто куда: в Екатеринбурге мужчина ловил бегающее по дороге стадо коз

У нас тут частенько этих баранов жарят, запах стоит на весь район. Но когда они сбежали, стало не до шуток. Тут ведь и детей много ходит, да и по дороге они бегают, могут спровоцировать ДТП,рассказал местный житель.
Очевидцы переживали, что разбежавшихся животных поймать не получится, а потому на подмогу вышли еще несколько человек. Им удалось собрать коз и козлов вместе. Однако через какое-то время они снова разбежались.
Напомним, в январе этого года в центре города сотрудники цирка ловили гуляющих по тротуарам слонов. Им помогли сотрудники ГИБДД.