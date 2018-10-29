Екатеринбуржец хочет продать свою кожу с автографами звёзд на аукционе
Сегодня, 21:08Crazy NewsФото: Юрий Галактионов
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Юрий Галактионов из Екатеринбурга хочет продать свою кожу, на которой вытатуированы автографы знаменитостей, на аукционе.
Сюжеты: Екатеринбург
На теле молодого человека набиты 10 тату с автографами музыкантов из Scorpions, Papa Roach, Roxette, а также Стинга, Оззи Осборна и других. Юрий хочет продать кожу коллекционерам, начальная цена, которую называет екатеринбуржец, - 100 тыс. долларов. Однако молодой человек говорит, что дело не в деньгах.
Моя цель — не бабла срубить. Это все не ради денег, а ради самой истории. Я думаю, те, кто расписался на моем теле, были бы рады, они бы оценили такой шаг, сказали бы: «Вау, чувак, это круто! говорит Юрий.
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Сейчас уточняются детали сделки: возможно, что кожа Юрия достанется коллекционерам после его смерти по завещанию. В этом случае вознаграждение получат потомки молодого человека, сообщает Е1.
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