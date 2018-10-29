Екатеринбуржец хочет продать свою кожу с автографами звёзд на аукционе

На теле молодого человека набиты 10 тату с автографами музыкантов из Scorpions, Papa Roach, Roxette, а также Стинга, Оззи Осборна и других. Юрий хочет продать кожу коллекционерам, начальная цена, которую называет екатеринбуржец, - 100 тыс. долларов. Однако молодой человек говорит, что дело не в деньгах.

Моя цель — не бабла срубить. Это все не ради денег, а ради самой истории. Я думаю, те, кто расписался на моем теле, были бы рады, они бы оценили такой шаг, сказали бы: «Вау, чувак, это круто! говорит Юрий.