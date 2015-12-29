Приездом вневедомственной охраны и санитаров из психиатрической больницы закончилась драка в школьной столовой Екатеринбурга

ИА «REGNUM» сообщает о том, что в столовой обычной екатеринбургской школы произошёл конфликт между учениками 4-го класса. Кто-то кому-то подсолил еду, детская шалость переросла в драку, в результате у одного из дерущихся началась истерика, справиться с которой педагоги и психологи оказались не в состоянии.

Перевозбужденного мальчика сначала держали несколько педагогов, потом им на помощь приехали сотрудники вневедомственной охраны. При них ребёнок присмирел и стал ждать приезда специалистов скорой помощи, которые отвезли его в психиатрическую клинику.

Как обычно бывает в таких ситуациях, у каждой из сторон своя версия произошедшего.

Мать неспокойного ребёнка считает действия руководства школы неправомерными и винит администрацию в произошедшем. Родители зафиксировали побои и написали заявление в полицию, а также заявили о намерении обратиться в прокуратуру и аппарат уполномоченного по правам ребёнка.

В школе же отмечают, что у ребёнка это не первая истерика. Обычно, когда случается подобное, в школу вызывали его маму, которая живёт неподалёку, она и успокаивала ребёнка. Но на этот раз связи с женщиной не было.

В ситуации прослеживается очень сложный конфликт. С одной стороны, могут возникнуть вопросы о профессиональной пригодности педагогов, которые не могут справиться с ребёнком, с другой, необходимо помнить о том, что педагоги не являются психиатрами, а штат обычных школ не предусматривает содержание клинических психологов.

Потому в тех случаях, когда дети закатывают неконтролируемую истерику или хватаются за ножницы и нападают на своих одноклассников, необходимо участие медиков-специалистов и правоохранительных органов. Для того, чтобы не допустить беды.

TagilCity.ru напоминает о том, что ст. 43 Конституции РФ провозглашает право каждого гражданина на образование. Вот только проблема в том, что правом на бесплатное школьное образование каждый пользуется по-своему.

Кто-то учится и получает знания, а кто-то занят в основном созданием проблем для себя, одноклассников и педагогов.