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Приездом вневедомственной охраны и санитаров из психиатрической больницы закончилась драка в школьной столовой Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Приездом вневедомственной охраны и санитаров из психиатрической больницы закончилась драка в школьной столовой Екатеринбурга

29 декабря 2015, 15:40Crazy NewsПавел Щербина
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