Заключенный из Екатеринбурга заплатит штраф в 1000 рублей за тату в виде свастики
30 марта, 08:00Crazy News
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В столице Урала заключённый в одной из колоний был оштрафован на тысячу рублей за то, что он сделал себе татуировку в виде свастики.
Сюжеты: Екатеринбург
Зэка из ИК-2 признали виновным в умышленном публичном демонстрировании нацистской татуировки.
Материалы дела руководство исправительного учреждения передало в областную прокуратуру.
Вскоре результаты проверки передали в районный суд Верх-Исетского района.
Нарушителю выписали штраф в 1000 рублей, передает издание «JustMedia.ru».
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