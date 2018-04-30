Екатеринбургская епархия причислила бизнесменов к архангелам

27 апреля во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме прошёл региональный этап Всемирных детских Игр победителей.



Присутствующий на мероприятии секретарь епархиального совета иеромонах Кирилл во вступительной речи заявил, что руководители УГМК и «Сима-ленд» являются архангелами. Слова иеромонаха, со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургской епархии, передаёт «ЕТВ».

В жизни каждого человека есть ангел-хранитель, в жизни нашего региона есть не только ангелы - сотрудники УГМК и «Сима-ленд», но и архангелы в лице Андрея Анатольевича Козицына и Андрея Моисеевича Симановского, и от этого мы ощущаем помощь и поддержку, -- отметил отец Кирилл.



Напомним, что ранее жители Екатеринбурга начали сбор подписей под петицией о лишении Андрея Козицына звания Почётного гражданина.