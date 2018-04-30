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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбургская епархия причислила бизнесменов к архангелам

30 апреля 2018, 10:05Добавить новость
бизнес,Екатеринбург,курьезы,Свердловская область,Екатерибургская епархия,священники,церковь,УГМК
Епархиальный совет Екатеринбургской епархии заявил о том, что сотрудники УГМК и «Сима-ленд» являются ангелами, а руководители компаний Козицын и Симановский были приравнены к архангелам. Соответствующую оценку бизнесмены получили из уст секретаря совета иеромонаха Кирилла.

27 апреля во Дворце спорта УГМК в Верхней Пышме прошёл региональный этап Всемирных детских Игр победителей.

Присутствующий на мероприятии секретарь епархиального совета иеромонах Кирилл во вступительной речи заявил, что руководители УГМК и «Сима-ленд» являются архангелами. Слова иеромонаха, со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургской епархии, передаёт «ЕТВ».

 

В жизни каждого человека есть ангел-хранитель, в жизни нашего региона есть не только ангелы - сотрудники УГМК и «Сима-ленд», но и архангелы в лице Андрея Анатольевича Козицына и Андрея Моисеевича Симановского, и от этого мы ощущаем помощь и поддержку, -- отметил отец Кирилл.


Напомним, что ранее жители Екатеринбурга начали сбор подписей под петицией о лишении Андрея Козицына звания Почётного гражданина.

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