В Нижнем Тагиле владельцу возвращён велосипед, якобы отнятый мигрантами у ребёнка

Вчера в Нижнем Тагиле в районе Красный Камень выходцы из Средней Азии избили ребенка, отобрав у него велосипед. Это уже не первый инцидент с участием мигрантов, который произошел в нашем городе, в сводках полиции систематически фигурируют подобные случаи пишет сообщество «Нижний Тагил в сети».

К сообщению прилагалась фотография приметного велосипеда, просьба помочь в розыске виновных и номер телефона пострадавших.

Журналисты TagilCity.ru обратились в полицию, чтобы узнать, известно ли правоохранительным органам об инциденте. Оказалось, что ситуация была совсем не такой, как её описали в социальных сетях.

Вчера действительно поступило сообщение о том, что у 10-летнего ребёнка неустановленные лица неславянской наружности отняли велосипед, избив его. Полиция немедленно начала работу. Были изучены записи камер системы «Безопасный город». Однако на кадрах полицейские не увидели мигрантов. Только двух мальчишек славянской внешности рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Примечательно, что очень скоро после заявления в полицию об избиении, на одной из интернет-площадок для подачи объявлений появилась информация о продаже этого самого велосипеда. Полицейские выехали по адресу.

Одновременно с выездом полицейских по адресу предполагаемой продажи, сотрудниками ППС был остановлен 11-летний мальчик на том самом велосипеде. Он объяснил, что поменялся на велосипед с другим мальчиком. Этот велосипед решили продать рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Но поскольку вместо покупателей явились люди в форме, сделке не суждено было состояться.

12-летний мальчик попросил у 10-летнего велосипед для того, чтобы прокатиться. Но уехал и не вернулся. Тогда 10-летний мальчик вместе с папой рассказали полицейским историю об избиении мигрантами. Мальчик, уехавший на чужом велосипеде, знаком полицейским. Он состоит на учёте, ранее он убегал из дома сообщили журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

В полиции заверили, что велосипед возвращен первоначальному владельцу. Номер телефона, указанный в объявлении о пропаже велосипеда и избиении, не отвечает на звонки. Со всеми участниками этой истории и их родителями полицией проведены профилактические беседы.