Медведь из Висимского заповедника под Нижним Тагилом исполнил зажигательный танец у старой ели (ВИДЕО)

К указанному дереву топтыгин приходит не первый раз. Ранее, в феврале, сотрудники заповедника установили камеру с расчетом, что Миша вновь появится в том месте.

Их надежды оправдались: теперь зоологам удалось рассмотреть медведя, его повадки и даже записать танец, передает E1.ru.

Рост Ферапонта не менее двух метров, когда он на задних лапах. На видеозаписи видно, как медведь трётся о ствол старой ели, царапает кору когтями и даже кусает дерево.

Видео: E1.ru