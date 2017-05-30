Медведь из Висимского заповедника под Нижним Тагилом исполнил зажигательный танец у старой ели (ВИДЕО)
30 мая 2017, 08:15Crazy News
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В Висимском заповеднике на камеры видеоловушек попал медведь по прозвищу Ферапонт. Косолапый продемонстрировал танец, не оставивший равнодушными сотрудников заповедника.
Сюжеты: Нижний Тагил
К указанному дереву топтыгин приходит не первый раз. Ранее, в феврале, сотрудники заповедника установили камеру с расчетом, что Миша вновь появится в том месте.
Их надежды оправдались: теперь зоологам удалось рассмотреть медведя, его повадки и даже записать танец, передает E1.ru.
Рост Ферапонта не менее двух метров, когда он на задних лапах. На видеозаписи видно, как медведь трётся о ствол старой ели, царапает кору когтями и даже кусает дерево.
Видео: E1.ru
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