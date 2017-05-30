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Медведь из Висимского заповедника под Нижним Тагилом исполнил зажигательный танец у старой ели (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Медведь из Висимского заповедника под Нижним Тагилом исполнил зажигательный танец у старой ели (ВИДЕО)

30 мая 2017, 08:15Crazy News
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