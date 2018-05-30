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Новости Нижнего Тагила

Холодная весна: жители поселка Арти сажают картофель под снегом

30 мая 2018, 21:30Добавить новость
Свердловская область,холод,весна,картофель,соцсети,фото,комментарий
Жители поселка Арти в Свердловской области вынуждены сажать картофель в снегопад. Об этом рассказал на своей страничке один из пользователей соцсетей, подкрепляя свои слова выложенным фото.

В одном из комментариев к посту говорится о том, что земля еще не прогрелась, и сажать картошку в мерзлую землю бесполезно. Осенью взойдут лишь несколько кустиков.

Весна в этом году на Урале холодная и дождливая. В начале мая в Свердловской области местами прошли снегопады. Ночью в отдельных районах области температура воздуха опускается ниже 0 градусов.
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