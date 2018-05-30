Холодная весна: жители поселка Арти сажают картофель под снегом

Об этом рассказал на своей страничке один из пользователей соцсетей, подкрепляя свои слова выложенным фото.

В одном из комментариев к посту говорится о том, что земля еще не прогрелась, и сажать картошку в мерзлую землю бесполезно. Осенью взойдут лишь несколько кустиков.

Весна в этом году на Урале холодная и дождливая. В начале мая в Свердловской области местами прошли снегопады. Ночью в отдельных районах области температура воздуха опускается ниже 0 градусов.