Холодная весна: жители поселка Арти сажают картофель под снегом
30 мая, 21:30Crazy News
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Жители поселка Арти в Свердловской области вынуждены сажать картофель в снегопад.
Об этом рассказал на своей страничке один из пользователей соцсетей, подкрепляя свои слова выложенным фото.
В одном из комментариев к посту говорится о том, что земля еще не прогрелась, и сажать картошку в мерзлую землю бесполезно. Осенью взойдут лишь несколько кустиков.
Весна в этом году на Урале холодная и дождливая. В начале мая в Свердловской области местами прошли снегопады. Ночью в отдельных районах области температура воздуха опускается ниже 0 градусов.
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