Жители Билимбая выступили против установки памятника Николаю II

Жители свердловского поселка Билимбай обратились к архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому с просьбой, чтобы в поселке не устанавливали памятник Николаю II.

Жители поселка написали письмо в адрес священнослужителя, обосновав свою просьбу тем, что решение об установке памятника последнему российскому императору было принято без их участия. Кроме этого, жители поселка утверждают, что памятник нужен только для привлечения внимания к некоторым должностным лицам во время приезда патриарха. Также император никогда не посещал Билимбай.





Уже сейчас, когда памятник еще не установлен, идут споры о нем. Люди начали ссориться друг с другом. Звучат необоснованные обвинения и упреки в адрес православных и Церкви, -- говорится в письме митрополиту.



На данный момент под письмом поставили подписи 16 посельчан, сообщает Ura.ru.



Напомним, что решение об установке памятника было сделано на форуме, посвященном царской семье в Екатеринбурге.