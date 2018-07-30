Житель Москвы задолжал 118 миллионов рублей по алиментам

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50-летний житель Москвы стал самым злостным неплательщикам страны. Он задолжал 118 млн рублей по алиментам для своих детей.
Источник: «РИА Новости»
Москвич не спешит выполнять алиментные обязательства на добровольных началах.
В рамках исполнительных производств приставы-исполнители применили к должнику весь комплекс мер по принудительному исполнению погашения долга, отметили в ФССП РФ.
Эксперты предлагают вводить новые и новые меры, как заставить должников по всей России выплачивать алименты. Среди таких инициатив – запрет на выдачу загранпаспортов и водительских прав.
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