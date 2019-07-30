В Кольцово 65-летний свердловчанин прокатился на багажной ленте

29 июля 65-летний житель Красноуфимска решил побыстрее получить багаж. Он запрыгнул на ленту и проехал на ней в багажное отделение.

В багажном отделении мужчину встретил сотрудник службы авиационной безопасности. Он же передал находчивого пассажира полиции. На пенсионера завели административное дело по ст. «Проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта».