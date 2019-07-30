В Кольцово 65-летний свердловчанин прокатился на багажной ленте
Сегодня, 18:46Crazy NewsФото: Медиахолдинг 1Mi
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Пассажира рейса «Хабаровск – Екатеринбург» задержали в Кольцово после того, как он прокатился на багажной ленте, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.
Сюжеты: Екатеринбург
29 июля 65-летний житель Красноуфимска решил побыстрее получить багаж. Он запрыгнул на ленту и проехал на ней в багажное отделение.
В багажном отделении мужчину встретил сотрудник службы авиационной безопасности. Он же передал находчивого пассажира полиции. На пенсионера завели административное дело по ст. «Проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта».
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Видео: пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО
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