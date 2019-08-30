В Екатеринбурге бизнесмен превратил школу в дворец

В образовательном учреждении во время летних каникул отремонтировали холл первого этажа. Интерьер выполнен в черной, белой и золотой гамме. По словам родителей учеников школы, холл теперь больше напоминает дворец, нежели образовательное учреждение. Повсюду размещены, ангелы, «позолоченные» решетки, на потолке — большие люстры.

Ранее бизнесмен уже отремонтировал несколько помещений школы, в частности уборные и несколько кабинетов. Как сообщают в образовательном учреждении, дети отделку не разрушают, а наоборот, делают селфи на фоне «царских» интерьеров.